В Москве между улицами Лобачевского и Ланового появится улица Этуша

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин своим постановлением дал улице в районе Раменки в Москве имя Владимира Этуша в память об актере, театральном педагоге, ветеране Великой Отечественной войны, народном артисте СССР. Об этом сообщили в мэрии.

"Новая улица проходит между улицами Лобачевского и Василия Ланового вблизи дома 116 по улице Лобачевского", - говорится в сообщении.

По замыслу городских властей, улица Владимира Этуша станет частью кинематографического квартала в Раменках, 11 улиц которого уже носят имена знаменитых отечественных режиссеров и актеров: Алексея Баталова, Василия Ланового, Сергея Бондарчука, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Евгения Евстигнеева, Фаины Раневской, Леонида Гайдая, Олега Янковского, Иннокентия Смоктуновского и Андрея Миронова.

Этуш родился в Москве 6 мая 1922 г. По окончании Театрального училища имени Щукина был принят в Театр имени Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актеров. С 1987 года, более 30 лет, был ректором и художественным руководителем Театрального училища имени Щукина. Зрителям Этуш запомнился своими ролями в кино - "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (товарищ Саахов), "Двенадцать стульев" (инженер Брунс) и "Иван Васильевич меняет профессию" (зубной врач Шпак), "Приключения Буратино" (Карабас-Барабас) и многими другими. Этуш был лауреатом государственной премии Российской Федерации и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Умер 9 марта 2019 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

