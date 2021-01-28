Умер народный артист СССР Василий Лановой

Василий Лановой Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой", - написал Собянин на своей странице в инстаграме.

Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. В ночь на 28 января артисту стало хуже, его перевели в реанимацию.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, общественный деятель, театральный педагог.

В своем первом фильме "Аттестат зрелости" Лановой снялся во время учебы в 1954 году, а уже в 1956 году сыграл главную роль в фильме "Павел Корчагин". В 1957 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина.

С 1957 года служил в театре имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса ("Гамлет"), Маяковского ("Конармия"), Цезаря ("Антоний и Клеопатра"), Пушкина ("Шаги Командора"), Троцкого ("Брестский мир"), Джорджа Бернарда Шоу ("Милый лжец") и многие другие.

За свою карьеру сыграл более 70 киноролей в таких картинах, как "Алые паруса" (1961), "Война и мир" (1965-1968 гг.), "Офицеры" (1971), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Анна и Командор" (1974), "Дни Турбиных" (1976) и другие.