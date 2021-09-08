Число пострадавших при взрыве газа в Подмосковье выросло до пяти

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Еще двух человек удалось извлечь живыми из-под завалов девятиэтажки в подмосковном Ногинске, где взорвался газ, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"По уточненным данным подняли еще двоих. Живы", - сказали в главке.

Таким образом, всего число пострадавших увеличилось до пяти. Бытовой газ взорвался в девятиэтажке в Ногинске на третьем этаже, были разрушены четыре этажа здания.

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в подмосковном Ногинске. На место выехали следователи. pic.twitter.com/J7pqjumzLq — Известия (@izvestia_ru) September 8, 2021

В администрации Богородского округа "Интерфаксу" сообщили, что дом был подключена к централизованному газоснабжению, сейчас газ отключили.