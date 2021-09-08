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Число пострадавших при взрыве газа в Подмосковье выросло до пяти

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Еще двух человек удалось извлечь живыми из-под завалов девятиэтажки в подмосковном Ногинске, где взорвался газ, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"По уточненным данным подняли еще двоих. Живы", - сказали в главке.

Таким образом, всего число пострадавших увеличилось до пяти. Бытовой газ взорвался в девятиэтажке в Ногинске на третьем этаже, были разрушены четыре этажа здания.

В администрации Богородского округа "Интерфаксу" сообщили, что дом был подключена к централизованному газоснабжению, сейчас газ отключили.

Подмосковье Ногинск

Новости

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