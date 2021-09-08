Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в доме в Ногинске

Под завалами еще могут находиться люди

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщила представитель регионального главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Под завалами, возможно, еще находятся люди. Количество пострадавших уточняется", - сказала Врадий в среду журналистам.

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в подмосковном Ногинске. На место выехали следователи. pic.twitter.com/J7pqjumzLq — Известия (@izvestia_ru) September 8, 2021

Как сообщали в региональном ГУ МЧС, взрыв газа произошел на третьем этаже девятиэтажки, обрушились перекрытия четырех этажей. Из-под завалов извлекли пятерых пострадавших.