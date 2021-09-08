Оплату лицом могут ввести в наземном транспорте Москвы, на МЦК и МЦД в 2022 году

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Число пассажиров, участвующих в тестировании оплаты проезда в метро Москвы через систему распознавания лиц Face Pay, превысило 15 тысяч, прорабатывается возможность привязки к этой системе других видов билетов, подключение в следующем году МЦК, МЦД и наземного транспорта, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас уже больше 15 тыс. пассажиров проходят на четырех линиях метро (Филевской, Арбатско-Покровской, Солнцевской и Калужско-Рижской - ИФ) по Face Pay. Камеры работают, сама технология распознавания надежна", - сказал Ликсутов, чьи слова приводят в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Он добавил, что было проведено нагрузочное тестирование системы: в течение получаса участники проекта без остановки пользовались Face Pay.

Кроме того, Ликсутов сам опробовал систему."Я тоже зарегистрировался, загрузил фото через приложение и в качестве теста прошел через Face Pay несколько десятков раз - не было ни одной ошибки", - сказал вице-мэр.

По его словам, в ближайшее время – с 15 октября – тестирование системы распространят на остальные линии метро.

"Прорабатываем возможность привязки к Face Pay в следующем году других видов билетов, подключение МЦК (Московского центрального кольца) и МЦД (Московских центральных диаметров), наземного транспорта", - добавил Ликсутов.

Заммэра также сообщил, что тестировщикам системы планируют предоставить скидку на проезд в метро.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система Face Pay станет доступна в октябре на всех линиях метро.