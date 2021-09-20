Поиск
Хроника последних дней СССР

Сервис "оплаты лицом" запустили на всех линиях метро Москвы

Сервис "оплаты лицом" запустили на всех линиях метро Москвы
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Еще на пяти линиях метрополитена Москвы начали тестировать оплату проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay, теперь проект реализуют во всей столичной подземке, сообщил "Интерфаксу" заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе", - сказал Ликсутов.

По его словам, в понедельник стартует финальный этап тестирования сервиса, в результате которого этот механизм оплаты планируют сделать доступным для всех пассажиров метро.

В связи с расширением тестирования власти Москвы набирают участников проекта. Подать заявку можно онлайн.

Ликсутов отметил, что при применении Face Pay для оплаты проезда будут предоставлять скидки, их система находится в разработке.

Первой линией метро, где начали тестировать Face Pay, в июле 2021 года стала Филевская. До этого систему использовали сотрудники подземки.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что Face Pay станет доступна на всех линиях метро в октябре. Также власти прорабатывают возможность подключения к системе Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, наземного транспорта.

Максим Ликсутов Москва

Новости по теме

Новости

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

В Москве закрылись избирательные участки

Суммарная явка избирателей в Москве к 15:00 превысила 43%

Суммарная явка избирателей в Москве к 15:00 превысила 43%

В Москве дистанционно проголосовали 93,3% зарегистрировавшихся избирателей

В Москве не выявили серьезных нарушений на избирательных участках

В Москве не выявили серьезных нарушений на избирательных участках

Общая явка избирателей в Москве на 10:00 превзошла результат 2016 года

Общая явка избирателей в Москве на 10:00 превзошла результат 2016 года

Основные дорожные стройки в пределах МКАД завершатся в 2023 году

Основные дорожные стройки в пределах МКАД завершатся в 2023 году

Собянин сообщил, что десять станций метро Москвы планируют открыть осенью

Число проголосовавших удаленно москвичей достигло полутора миллионов

В Москве в первый день голосования аннулировано 8 урн с бюллетенями

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');