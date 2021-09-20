Сервис "оплаты лицом" запустили на всех линиях метро Москвы

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Еще на пяти линиях метрополитена Москвы начали тестировать оплату проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay, теперь проект реализуют во всей столичной подземке, сообщил "Интерфаксу" заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе", - сказал Ликсутов.

По его словам, в понедельник стартует финальный этап тестирования сервиса, в результате которого этот механизм оплаты планируют сделать доступным для всех пассажиров метро.

В связи с расширением тестирования власти Москвы набирают участников проекта. Подать заявку можно онлайн.

Ликсутов отметил, что при применении Face Pay для оплаты проезда будут предоставлять скидки, их система находится в разработке.

Первой линией метро, где начали тестировать Face Pay, в июле 2021 года стала Филевская. До этого систему использовали сотрудники подземки.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что Face Pay станет доступна на всех линиях метро в октябре. Также власти прорабатывают возможность подключения к системе Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, наземного транспорта.