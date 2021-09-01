Оплату по лицу с 15 октября подключат на всех станциях московского метро

Сергей Собянин признал, что были сомнения, захотят ли пассажиры пользоваться Face Pay

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Москве с 15 октября систему распознавания лиц Face Pay внедрят на всех станциях метро, это позволит упросить проход в "подземку", сообщил на марафоне "Новое знание" мэр города Сергей Собянин.

Он объяснил, что для использования этой системы на мобильном телефоне нужно найти специальное приложение, сфотографировать себя, отправить снимок, после чего "ваше личико теперь будет зафиксировано в информационной транспортной системе".

"Когда вы проходите в метрополитен, вас фиксирует видеокамера, и говорит: "Окей, это Вы, проходите". У вас списываются (средства) со счета с вашей электронной карты "Тройки" или с банковской карты, со счета, как вы хотите", - уточнил Собянин.

Он признался, что перед внедрением Face Pay были сомнения, станут ли москвичи ей пользоваться, "ну кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заводить свои данные, банковский счет", но за несколько недель в системе зарегистрировалось 15 тысяч человек, поэтому ее решили расширить.

Сейчас Face Pay тестируют на четырех линиях: Филевской, Арбатско-Покровской, Солнцевской и Калужско-Рижской. Первыми сервис опробовали сотрудники метрополитена. Массовое тестирование системы начали в августе.