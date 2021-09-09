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Власти Москвы сочли очень высокой вероятность четвертой волны COVID-19

Власти Москвы сочли очень высокой вероятность четвертой волны COVID-19
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вероятность четвертой волны коронавируса осенью очень высока, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Мы уже знаем, что будет сейчас в сентябре. А вероятность четвертой волны (коронавируса) – она очень высокая", - сказал Хрипун на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Он отметил, что город готов быстро перепрофилировать медицинские мощности под лечение коронавируса.

Ранее о риске подъема заболеваемости коронавирусом осенью в РФ сообщила в интервью "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

МоскваВ Москве пока не будут закрывать резервные COVID-госпиталиЧитать подробнее

В Москве отработан четкий алгоритм действий на случай роста заболеваемости COVID-19, а также при спаде - по переводу медучреждений на плановый режим работы. "Мы четко знаем, в какой последовательности, как лечебные учреждения, какие поликлиники, какие КТ-центры заводятся в какой очередности при каком уровне заболеваемости и при каком уровне обращаемости в скорую помощь, например, и каком уровне госпитализации. Эта технология очень отработана – как туда, так и обратно", - сказал Хрипун.

По словам главы департамента здравоохранения, введенные из-за коронавируса в Москве ограничительные меры во время прошлых волн заболеваемости были достаточными. Он добавил, что развитие ситуации с коронавирусом в столице будет зависеть от граждан.

При этом Хрипун подчеркнул, что у города уже есть опыт борьбы с новыми волнами коронавируса.

За последние сутки в РФ официально зафиксированы 18 380 новых заболевших COVID-19, умерли за сутки 794 пациента, наибольшее число скончавшихся в Москве - 52, а также заболевших - 1 801 человек. Выписаны по выздоровлению 19 639 человек.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.
Хроника 09 января 2020 года – 09 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
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