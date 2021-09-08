Собянин внес в Мосгордуму поправки об усилении ответственности за нарушение тишины ночью

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пакет поправок в столичное и федеральное законодательство об усилении ответственности для водителей за нарушение тишины и покоя ночью внесен в Мосгордуму, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в среду.

Он отметил, что предлагается в 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, запретить использование транспортных средств с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан ночью, штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- и видеофиксации, оснащенных шумомерами, и задерживать и помещать на спецстоянку транспортные средства с модифицированными глушителями.

Также Собянин добавил, что в случае превышения мощности двигателя в 200 лошадиных сил штраф будет увеличиваться на 250 руб. за каждые дополнительные 10 л.с. Для мотоциклов "прогрессивный" штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей - с 250 л.с.

"Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам", - подчеркнул мэр.