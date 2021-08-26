Штраф за нарушение тишины автомобилистами в Москве планируется увеличить в 10 раз

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы планируют внести в городскую думу проект закона об ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, штраф предлагают повысить в 10 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Необходимо (...) установить минимальный штраф 5 тыс. руб. и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом", - написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что сейчас штраф за это нарушение составляет 500 руб. Внести документ в Мосгордуму власти намерены, по словам мэра, "в ближайшее время".

Мэр также отметил, что еще одной мерой воздействия на нарушителей должна стать эвакуация их транспортных средств на штрафстоянку.

Помимо ужесточения городского законодательства, власти Москвы планируют направить предложение об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами в Госдуму.