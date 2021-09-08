Собянин подтвердил прекращение заимствований в бюджет Москвы в 2021 г.

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Бюджет Москвы продолжает восстанавливаться, столица прекратила программу заимствования и в текущем году не будет к ней возвращаться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Бюджет восстанавливается. Поэтому мы прекратили программу заимствования и больше в этом году занимать не будем", - сказал мэр в интервью "Комсомольской правде".

Он отметил, что следующий год в финансовом плане будет сбалансированным, дефицит останется, но технического характера. По словам мэра, Москва уже рассчиталась с долгами, которые были с 2010 года.

"Тогда это было около 300 млрд руб., а по нынешним деньгам – порядка 600-700 млрд руб. Мы практически полностью выплатили этот долг. Поэтому сейчас город может заимствовать, если понадобится", - сказал Собянин.

Москва в апреле 2021 года впервые после многолетнего перерыва провела аукцион по размещению первого транша объемом 35 млрд руб. трехлетнего выпуска облигаций 72-й серии номинальным объемом 70 млрд руб. Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, доходность составила 6,73% годовых. Объем спроса в 2,3 раза превысил объем предложения.

Кроме того, 27 мая правительство Москвы разместило выпуск "зеленых" облигаций города 74-й серии объемом 70 млрд руб. по ставке в размере 7,38% годовых.

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением – на 6,85 млрд руб. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд руб. с погашением в 2022 году.

В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд руб., разместив облигации на 40 млрд руб., но в прошлом году на рынок столица так и не вышла.