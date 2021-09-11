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Собянин сообщил, что безработица в Москве опустилась на докризисный уровень

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Московская экономика уже превзошла показатели 2019 года, а безработица уменьшилась до докризисного уровня, заявил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"Экономика в Москве не только восстановилась. Она даже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем прилично: от семи до двадцати с лишним процентов по разным отраслям и направлениям", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди сфер, где наблюдается рост, Собянин назвал промышленность, инвестиции, строительную сферу.

Как добавил мэр, "значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно".

Вместе с тем Собянин отметил, что сфера услуг в Москве до сих пор не оправилась от влияния пандемии коронавируса на экономику. "Единственная отрасль, которая на сегодняшний день еще пока в минусе, - это услуги. Но это понятно. Это общепит, гостиницы, транспорт - наиболее уязвимые отрасли", - сказал он.

"Но и то, это не намного, где-то процентов на 5, наверное, ниже, чем было в 2019 году, - добавил мэр. - Поэтому есть вероятность, что до конца года и эта отрасль выйдет примерно на уровень 2019 года".

Москва Сергей Собянин

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