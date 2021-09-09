Власти Москвы сообщили о вакцинации более 4,8 млн горожан

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Москве от коронавируса вакцинировано более 4,8 млн человек, следует из презентации главы департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна.

Вместе с тем в презентации, представленной Хрипуном на IV Форуме социальных инноваций регионов, не уточняется, какое число жителей столицы прошли полный курс вакцинации, сколько получили только одну дозу препарата, а сколько человек уже прошли ревакцинацию.

Вакцинация от коронавируса в столице стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник и в 118 частных медицинских организациях.

Численность населения Москвы составляет порядка 12,5 млн человек.