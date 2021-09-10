Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 13%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Еще 1 566 случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это на 13% меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

В четверг сообщалось о 1 801 случае.

За сутки коронавирус привел к смерти в Москве 48 человек. Всего от COVID-19 в столице скончались 27 935 жителей города.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 1 443 москвичей. Всего от COVID-19 излечились 1 млн 461 536 горожан.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 10 сентября составляет 1 млн 582 641.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.