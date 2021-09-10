В России выявлено 18,3 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Еще 18 341 случай зарегистрирован в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В стране умерли 789 человек. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 48, в Свердловской области - 37, в Краснодарском крае - 34.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 191 165.

Поправились и выписаны за весь период пандемии 6,357 млн пациентов. За сутки - 17 121.

Новые эпизоды фиксировались во всех 85 регионах России. В Москве 1 566 новых случаев COVID-19 за сутки, 1 443 пациента выздоровели после болезни.

В Петербурге 1504 новых заражений, в Московской области - 585.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 102 625 случаев коронавирусной инфекции.