Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В России выявлено 18,3 тыс. новых случаев COVID-19

В России выявлено 18,3 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Еще 18 341 случай зарегистрирован в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В стране умерли 789 человек. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 48, в Свердловской области - 37, в Краснодарском крае - 34.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 191 165.

Поправились и выписаны за весь период пандемии 6,357 млн пациентов. За сутки - 17 121.

Новые эпизоды фиксировались во всех 85 регионах России. В Москве 1 566 новых случаев COVID-19 за сутки, 1 443 пациента выздоровели после болезни.

В Петербурге 1504 новых заражений, в Московской области - 585.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 102 625 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

11
В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж
Хроника 09 января 2020 года – 10 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

"Единая Россия" внесла законопроект о пожизненном за педофилию

Пандемия коронавируса

РФ с 21 сентября снимает COVID-ограничения на авиасообщение с Белоруссией

В Дагестане в ходе КТО ликвидированы два боевика

В Дагестане в ходе КТО ликвидированы два боевика

Что случилось этой ночью: пятница, 10 сентября

Космонавты выполнили все задачи выхода в открытый космос

Минобороны РФ приняло на управление запущенный с Плесецка спутник

Похороны главы МЧС Зиничева будут закрытыми

Минобороны РФ сообщило об успешном пуске ракеты "Союз-2.1в"

Минобороны РФ сообщило об успешном пуске ракеты "Союз-2.1в"

Путин сообщил о согласовании всех 28 интеграционных программ РФ и Белоруссии

Путин сообщил о согласовании всех 28 интеграционных программ РФ и Белоруссии

В Кремле сочли очевидной угрозу вмешательства в российские выборы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');