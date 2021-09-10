Собянин не исключил нового роста COVID-заболеваемости в Москве

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил нового подъёма заболеваемости коронавирусом в столице в ближайшие месяцы.

В видеоролике, опубликованном в его блоге, Собянин отметил при этом, что столица не может постоянно жить в режиме ограничений. "Надо тогда превратить Москву в какой-то концлагерь, поставить посты военных на перекрестках, возле каждого подъезда по милиционеру, чтобы никто не выходил, ввести жёсткие штрафы. Это невозможно, потому что кроме медицинской истории есть еще экономическая - люди должны работать, передвигаться, общаться", - добавил мэр.

"Все меры должны быть сбалансированы. Мы, не исходя из каких-то политических мотивов, снимаем ограничения, вводим. Мы их вводим, исходя из той ситуации, которая складывается", - подчеркнул мэр.

По его словам, в столице достаточно быстро был пройден пик заболеваемости коронавирусом.

"Мы пик достаточно быстро прошли и ушли вниз. И уходя вниз - ну естественно, что мы сняли ограничения, чтобы город нормально жил. Что издеваться над людьми? А нас обвиняют, что мы сняли ограничения и теперь мы все заболеем. Ничего подобного. Мы уже научились прогнозировать эту ситуацию", - заявил он.