"Магнит" продал 73 т арбузов из партии, которой, предположительно, отравились люди

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - С понедельника по четверг "Магнит" продал в Москве и области около 73 тонн арбузов из партии, которая была представлена на полках магазина на улице Совхозной, сообщает пресс-служба торговой сети.

Накануне стало известно о госпитализации семьи, члены которой купили арбуз в магазине на улице Совхозной. В результате женщина и несовершеннолетний ребенок скончались в больнице.

По данным СМИ, речь шла о магазине "Магнит". В сети подчеркивают, что за указанный период компания не зафиксировала жалоб покупателей на качество продукта или его возвратов.

"Магнит" передал пробы арбузов, продававшихся в магазине на Совхозной улице, на повторную лабораторную проверку. Ее результаты ожидаются в начале следующей недели.

Подчеркивается, что вся партия арбузов снята с продажи не только в Москве, но и в других регионах до выяснения обстоятельств случившегося.

Компания сотрудничает с Роспотребнадзором и следственными органами. Им передана вся запрошенная документация на арбузы и магазин. Накануне СКР сообщил, что после отравления людей было возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

В настоящее время торговая точка на Совхозной закрыта до завершения следственных действий.