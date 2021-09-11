Открытие последнего участка БКЛ в Москве запланировали в 2022 - начале 2023 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - До конца этого года в столице будет введено порядка сотни новых станций метро, открытие финального участка Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется в 2022-2023 годах, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Большое кольцо метро - БКЛ. (...) Мы треть из него уже ввели. Еще треть - это западное, юго-западное и южное направление - этот большой участок введем в этом году. Две трети Большого кольца уже будут построены. Надеюсь, что в следующем году мы введем (может, в начале 2023 года) оставшуюся треть, наиболее сложную", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам мэра, в Москве будет самое большое метрокольцо в мире. Оно радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, нагрузкой по радиальным линиям метрополитена.

Также Собянин добавил, что в столице за последние годы было введено всего 90 станций, а в этом году добавятся еще десять. До конца 2021 года будут введены в эксплуатацию 100 новых станций метро.

Как отметил мэр, таких темпов не было даже в советское время. Это очень серьезная, большая работа.