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В Москве в 2023 году планируют запустить два маршрута речного общественного транспорта

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В 2023 году в Москве планируется запустить два круглогодичных речных маршрута электрических пассажирских судов, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Рассчитываем, что в следующем году первые речные суда, у нас в плане два маршрута, что в течение года мы запустим оба маршрута и дадим москвичам возможность выбора для своих ежедневных поездок, как рабочих, так и выходного дня с тем, чтобы больше пользовались городским транспортом", - сказал Ликсутов в среду в эфире телеканала "Москва-24".

По словам вице-мэра, маршруты будут интегрированы в общую транспортную инфраструктуру Москвы. Планируется, что ледокольные суда будут работать круглый год.

"Первые суда, надеюсь, выйдут уже в первой половине следующего года, со специальной инфраструктурой причальной, с нормальной системой навигации", - добавил Ликсутов.

Москва
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