Ключи шифрования системы онлайн-голосования в Москве раздали семи хранителям

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами сформировали ключ для расшифровки голосов избирателей, он разделен на семь частей, эти части передали хранителям, передал корреспондент "Интерфакса".

Хранителями стали председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка для электронного голосования 5013 Юрий Павлов, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, замруководителя общественного штаба по наблюдению Ольга Кириллова, секретарь МГИК Владимир Попов, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова и Григорий Мельконьянц, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" (признано в России иноагентом, а также внесено в реестр Минюста незарегистрированных общественных объединений-иноагентов).

Москва стала одним из семи регионов, в которых Центризбирком разрешил организовать онлайн-голосование на сентябрьских выборах 2021 года. Москва проведет его на собственной платформе, остальные регионы - через систему, разработанную ЦИК, Минцифры и "Ростелекомом".

Голосование в Москве пройдет за кандидатов в Госдуму, в двух округах - в Мосгордуму и в муниципальном округе Щукино.