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Ключи шифрования для голосования по Конституции разделили на пятерых хранителей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Общественном штабе по наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию в присутствии журналистов сформировали ключ для расшифровки голосов избирателей, передает корреспондент "Интерфакса".

Изменение Конституции

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко пообещал, что ключ поделят между пятью хранителями на время до 20:00 1 июля.

Электронное голосование будет проходить с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области.

"Будет формироваться зашифрованная транзакция, в которую включен выбор человека на бюллетене. Для того, чтобы соблюсти полную анонимность, формируется второй ключ, ключ расшифрования, только с помощью него можно будет понять, как распределяться в итоге голоса. Этот ключ будет разделен на пять частей и поделен между пятью участниками-хранителями ключа и будет находиться у них до момента окончания голосования - до 20:00 1 июля", - объяснил Костырко.

Части ключа записали на флеш-носители. Вечером 1 июля хранители встретятся, соберут части ключа в один, загрузят его в систему, и тогда начнется расшифровка всех голосов, добавил чиновник.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" и член штаба Григорий Мельконьянц подчеркнул, что критически важно понимать, чтобы этот ключ никто не собрал и раньше времени данные о голосовании не были доступны.

"Мало того, что необходимо разделить ключи, вводятся специальные номерные сейф-пакеты, которые защищают от несанкционированного открытия. Хранитель при желании даже не сможет воспользоваться ключом, не нарушив целостности пакета", - сказал он "Интерфаксу".

Сами сейф-пакеты будут храниться в банке - открыть ячейки было решено на имя Мельконьянца как представителя гражданского общества.

Хроника 15 января – 22 июня 2020 годаИзменение Конституции
Москва Нижегородская область Конституция Григорий Мельконьянц Артем Костырко

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