В мэрии Москвы заверили, что оператор ДЭГ не мог менять записи голосования

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Технология блокчейн, которая использовалась в системе электронного голосования в Москве, гарантирует, что "никто не может изменить запись" голосования, в том числе - оператор системы, заявил руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.

Ключ к расшифровке данных платформы, который перед голосованием поделили на семь частей и передали разным хранителям, теперь выложен в интернете, сказал он в интервью на Youtube-канале "Соловьев LIVE".

"Блокчейн (ДЭГ - ИФ) доступен в интернете, через сайт, к нему в девять часов вечера 19 числа опубликован специальный ключ, который позволяет зайти в блокчейн любому человеку, который хоть немножко обладает навыками программиста, и расшифровать, и увидеть всю статистику реального голосования с 8 утра 17 сентября до 20 часов 19 сентября. Что собственно и сделали некоторые люди из различных партий", - сказал Лысенко.

Он подтвердил, что голоса участников электронного голосования долго считали, поскольку они требовали перепроверки из-за функции переголосования. Возможностью поменять свое решение, которое обеспечивает эта функция, воспользовались почти 300 тысяч избирателей и некоторые успели проголосовать по четыре раза, отметил чиновник.

Из-за задержки с проверкой, результаты ДЭГ в Москве были переданы в ЦИК уже утром 20 сентября. Ответственность за задержку взял на себя руководитель регионального штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов и извинился за то, что штаб "не до конца продумал технологическую историю". Он заявил в минувший понедельник, что результаты электронного голосования не могут вызывать сомнения, тогда как к процедуре могут быть вопросы.