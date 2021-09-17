К отоплению подключены 99% жилых домов и соцучреждений Москвы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"В настоящее время завершаются мероприятия по организации подачи тепла на городские объекты, проводится пусконаладка оборудования. Работы ведутся в соответствии с графиком, отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений", - рассказал Бирюков.

Решение о начале отопительного сезона в столице было принято мэром города Сергеем Собяниным в понедельник из-за резкого похолодания в регионе.

К теплу в Москве в 2021 году подключают более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов социальной сферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий.