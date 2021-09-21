В Москве снегоуборочную технику подготовили к сезону

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Москве городские службы завершили подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков. Речь идет как о поливальных машинах, так и о распределителях противогололедной крошки и снегопогрузчиках.

По словам чиновника, подготовлено 19 тысяч единиц дорожно-уборочной коммунальной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и 30 тысяч средств малой механизации. Все эти машины прошли диагностику, а при необходимости - ремонт и модернизацию. Он отметил, что большинство уборочной техники используется круглый год, а перед наступлением холодов ее переводят на зимний режим эксплуатации.

"На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов", - добавил заммэра.

Еще часть машин расконсервируют уже ближе к зиме - "это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки".

Установленные на машинах устройства ГЛОНАСС позволяют следить за их работой в режиме реального времени, напомнил Бирюков.

Он отметил, что большинство уборочной техники используется круглый год, перед наступлением холодов ее переведут на зимний режим эксплуатации.