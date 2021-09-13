В Москве начался отопительный сезон

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе начинается отопительный сезон.

"В Москве бабье лето, тепло, хорошо, хорошая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе... Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом", - сказал Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 компании "Мосэнерго" на юго-западе столицы.

Заммэра Москвы Пётр Бирюков подтвердил, что в установленный срок теплоснабжение будет запущено. "Да, Сергей Семёнович, в течение пяти дней – нормативный срок – мы готовы", - отметил Бирюков.

Как отмечается в материалах мэрии, информацию о начале отопительного сезона можно получить, позвонив на горячую линию +7 (800) 100-23-29.