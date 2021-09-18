Общая явка на выборы в Москве в первый день превысила 20%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Общая явка московских избирателей на выборах за первый день составила 23%, сообщил журналистам зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Он отметил, что по бумажным бюллетеням явка за первый день в Москве составила около 7%, проголосовало порядка 534 тыс. человек. Также, по словам Венедиктова, за ночь в ДЭГ проголосовали около 100 тыс. жителей столицы.

Ранее сообщалось, что число проголосовавших онлайн москвичей превысило 1,3 млн.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре началось 17 сентября и пройдёт в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве состоятся довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.