Число проголосовавших онлайн москвичей превысило 1,3 млн

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по федеральному списку отдали голоса 1,3 млн граждан, следует из данных сайта по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.

Согласно информации на сайте, явка электронных избирателей на начало второго дня голосования составила 63,7%, свои голоса за кандидатов в депутаты по федеральному избирательному округу отдали более 1,3 млн человек. В то же время, по одномандатному округу при явке 63,7% проголосовали также около 1,3 млн человек, на довыборах в Мосгордуму проголосовали почти 50 тысяч граждан при явке 61%, а на выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Щукино при явке 58% свои голоса отдали 9,3 тысяч москвичей.

Общая явка московских избирателей на выборах за первый день составила 23%, рассказал зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Явка от всех избирателей Москвы составляет в первый день, ДЭГ плюс бумага, 23%", - сказал Венедиктов на брифинге в общественном штабе.

Он отметил, что по бумажным бюллетеням явка за первый день в Москве составила около 7%, проголосовало порядка 534 тысяч человек. Также, по словам Венедиктова, за ночь в ДЭГ проголосовали около 100 тысяч жителей столицы.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре началось 17 сентября и пройдёт в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве состоятся довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.