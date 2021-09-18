В Москве в первый день голосования аннулировано 8 урн с бюллетенями

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Москве по итогам первого дня голосования на выборах различного уровня аннулировано восемь урн с бюллетенями избирателей.

Об этом сообщил зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов на брифинге в общественном штабе.

По его словам, все урны были переносными ящиками, которые использовались для надомного голосования.

Аннулирований стационарных ящиков или сбоев электронного голосования на данный момент нет.

Руководитель штаба подчеркнул, что в результате инцидента с переносными урнами аннулированы голоса 243 человек.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре началось 17 сентября и пройдёт в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Проходят выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. В Москве проходят довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.