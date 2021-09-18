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Хроника последних дней СССР

Явка на выборах в Подмосковье на 8:00 превысила 12%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Более 900 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании на выборах в Государственную и Московскую областную Думу, сообщил в субботу председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

"По результатам первого дня явка стала более 12%", - сказал он журналистам.

Всего в Подмосковье 5,8 млн избирателей.

Выборы в Государственную и Московскую областную Думы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Также проводятся семь избирательных кампаний в муниципальные советы депутатов.

Подмосковье Московская область

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