Явка на выборах в Подмосковье на 8:00 превысила 12%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Более 900 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании на выборах в Государственную и Московскую областную Думу, сообщил в субботу председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

"По результатам первого дня явка стала более 12%", - сказал он журналистам.

Всего в Подмосковье 5,8 млн избирателей.

Выборы в Государственную и Московскую областную Думы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Также проводятся семь избирательных кампаний в муниципальные советы депутатов.