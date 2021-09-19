В Москве дистанционно проголосовали 93,3% зарегистрировавшихся избирателей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на электронное голосование в Москве составила 93,3%, сообщает столичный штаб по наблюдению за выборами в телеграм-канале.

Позднее зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что суммарная явка избирателей в Москве к 15:00 превысила 43%. Уже к 10:00 явка оказалась выше, чем по итогам голосования в 2016 году.

Голосование на выборах различного уровня началось 17 сентября. В трехдневный период граждане выбирают депутатов Госдумы, глав 12 субъектов РФ и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в Москве идут довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса Олега Шереметьева за условный срок по делу о мошенничестве, а также выборы в муниципальном округе Щукино.