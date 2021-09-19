Суммарная явка избирателей в Москве к 15:00 превысила 43%

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на традиционное и онлайн-голосование в Москве к 15:00 составила 43,11%, сообщил на брифинге зампред Общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Он пояснил, что явка по традиционному голосованию составляет 19%, по электронному - 93,9%. По словам Венедиктова, это превышает электронную явку избирателей на голосовании по поправкам к Конституции.

Голосование на выборах различного уровня началось 17 сентября и завершится в воскресенье. В этот период граждане выбирают депутатов Госдумы, глав 12 субъектов РФ и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве идут довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения Олега Шереметьева депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве, а также выборы в муниципальном округе Щукино.