Общая явка избирателей в Москве на 10:00 превзошла результат 2016 года

Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ в Москве Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Общая явка избирателей на парламентских выборах в Москве, по данным на 10:00 воскресенья, превысила 36%, сообщил зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Общая явка по Москве на 10 утра ДЭГ (дистанционное электронное голосование - ИФ) и бумага 36,37%. Мы превзошли результат 2016 года", - сказал он на брифинге в общественном штабе.

Венедиктов напомнил, что явка избирателей в 2016 году составила 35,72%.

Он также добавил, что по бумажным бюллетеням проголосовали 1 млн 59 тыс. граждан.

Голосование на выборах различного уровня началось 17 сентября и пройдет до 19 сентября.

В этот период граждане выбирают депутатов Госдумы, глав 12 субъектов РФ и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах России. Также в этот период в Москве идут довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.