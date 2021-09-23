Сентябрь в Москве перевыполнил месячную норму осадков

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Количество осадков, выпавших в столице с начала сентября, приближается к 75 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"По предварительным оценкам, сентябрьская норма осадков в городе (65 мм) превышена почти на 15%", - сказал представитель метеобюро.

По его словам, с начала месяца в столице зафиксировано 16 дождливых дней.

"Больше всего осадков выпало в Москве 20 сентября (18 мм), 3 и 21 сентября (10 мм)", - уточнили в метеобюро.

По оценкам синоптиков, только с 19 по 23 сентября прирост осадков в городе составил порядка 40 мм, или свыше 60% месячной нормы сентября.

Синоптики прогнозируют, что сырая и пасмурная погода сохранится в Москве до начала следующей недели, дневные температуры не превысят 12-13 градусов.