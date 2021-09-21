Более 40% месячной нормы осадков выпало за двое суток в Москве

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Затяжные дожди, которые начались в Москве вечером в воскресенье, пополнили сентябрьский счет осадков уже на 27 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы во вторник.

"За двое суток в городе, по предварительным данным, выпало около 42% месячной нормы осадков. Это данные метеостанции на ВДНХ, полученные в 18:00 вторника", - сказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков для сентября в Москве - 65 мм.

Собеседник агентства уточнил, что установленный 20 сентября 1946 года суточный рекорд осадков (18,2 мм) так и не был побит. "Вчера в Москве выпало 18 мм осадков, суточный максимум обновлен не был", - добавил он.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что продолжительные дожди в Центральном федеральном округе связаны с южным циклоном, который пришел от берегов Черного моря в центр Европейской России.

Значения средней суточной температуры в первой половине недели в Центральной России, в том числе в Москве, будут отставать от климатической нормы на 3-5 градусов. Такая погода соответствует началу октября.

По прогнозу синоптиков, интенсивность дождя в Москве в среду и четверг существенно снизится, суммарный прирост осадков не превысит 10 мм. Ночные температуры в столичном регионе останутся на уровне 5-7 градусов, дневные начнут расти и к четвергу-пятнице достигнут 10-12 градусов.

Синоптики ожидают, что до конца недели в Москве будет сыро и пасмурно, солнце выглянет лишь в понедельник.