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Хроника последних дней СССР

Синоптики спрогнозировали четырехдневный дождь в Москве

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Дождливая и ветреная погода установится в столице с воскресенья до среды, следует из данных на сайте Росгидромета.

По расчетам метеослужбы, за четыре дня в Москве может выпасть до 37 мм осадков - около 57% месячной нормы.

Вероятность такого погодного сценария, по оценке Росгидромета, - от 77 до 91%.

Гидрометцентр России в свою очередь объявил в Москве с воскресенья повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

С 21:00 воскресенья до 21:00 вторника в городе ожидается дождь, местами сильный.

Кроме того, с 9:00 воскресенья до 9:00 вторника в столице возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Месячная норма осадков для сентября в Москве - 65 мм.

Москва Росгидромет Гидрометцентр

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