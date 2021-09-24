Задержанного в Москве оппозиционера Удальцова оставляют на ночь в полиции до суда

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, который был задержан в Москве в пятницу, сообщил, что его оставляют на ночь в отделении полиции до судебного заседания.

"Меня до утра оставляют в ОВД, завтра повезут в Симоновский суд", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

Ранее он сообщил, что сотрудники полиции задержали его в столице. На него оформили протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). "Поводом стала публикация мной в соцсетях информации о встрече с депутатами от КПРФ 25 сентября. Должны везти в суд, грозит арест", - пояснил Удальцов.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в пятницу московская полиция предупредила граждан об ответственности за распространение призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября на территории города, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В пресс-службе напомнили, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.