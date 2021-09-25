В центре Москвы усилили меры безопасности из-за возможной акции КПРФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы усилили меры безопасности на Пушкинской площади в центре Москвы в преддверии проведения несанкционированной акции ЦК КПРФ.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на площади дежурят несколько десятков сотрудников полиции, есть два автозака.

К настоящему времени на Пушкинской площади собрались около 200 человек, в том числе примерно два десятка журналистов. Доступ граждан на площадь осуществляется в штатном режиме.

Все выходы и входы в метрополитен открыты, никаких ограничений в передвижении по площади нет.

Сотрудники полиции через громкоговорители просят собравшихся соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что московское отделение партии КПРФ подало в мэрию заявку на проведение 25 сентября в центре города мероприятия на пять тысяч участников. Поводом для проведения мероприятия стало несогласие КПРФ с итогами выборов депутатов Государственной Думы. Московское мероприятие в партии называют "встречей с депутатами".

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции накануне предупредили о незаконности акции КПРФ в связи с эпидемиологической обстановкой и предложили отказаться от ее проведения.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что проведение мероприятия в формате встречи депутатов с избирателями также не является законным.

Московская полиция также и предупредила об ответственности за распространение призывов к участию в несанкционированной акции 25 сентября на территории столицы.

Прокуратура Москвы со своей стороны предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях шесть человек, разместивших в интернете призывы к акции 25 сентября.

Несколько человек, в том числе координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, были задержаны в Москве в пятницу. В отношении них составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).