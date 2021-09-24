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Хроника последних дней СССР

Полиция нашла в Интернете призывы идти на акцию 25 сентября в Москве

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что задержан

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ГУ МВД Москвы предостерегло горожан от выхода на несанкционированные акции в связи с появлением в Интернете призывов идти на акцию 25 сентября. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, который опубликовал информацию о встрече в этот день с депутатами от КПРФ, задержан.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - говорится в пресс-релизе.

В полиции сообщили, что за участие в несогласованной акции 20 сентября на Пушкинской площади 30 человек уже привлечены к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания). Личности остальных участников митинга продолжают устанавливать.

"Около 15:00 меня задержали сотрудники полиции и доставили в ОВД "Нагатинский затон"", - сообщил Удальцов "Интерфаксу". По его словам, на него оформляют протокол по ст. 20.2 КоАП.

"Поводом стала публикация мной в соцсетях информации о встрече с депутатами от КПРФ 25 сентября. Должны везти в суд, грозит арест", - добавил он.

Официальным комментарием правоохранительных органов об Удальцове "Интерфакс" пока не располагает.

20 сентября зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин сообщил, что коммунисты в Москве подали уведомления об уличных акциях 20 и 25 сентября, а также 3 октября. На этих акциях компартия хочет "подвести итоги выборов".

В департаменте региональной безопасности мэрии заявили, что акции не согласуют из-за пандемии.

24 сентября Роскомнадзор потребовал, чтобы редакторы сайта КПРФ удалили анонс акции на Пушкинской площади.

Московское отделение КПРФ отказалось признать результаты выборов в Госдуму в столице.

Москва МВД КПРФ Сергей Удальцов Госдума

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