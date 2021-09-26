Первый переезд по программе реновации в Зюзино наметили на октябрь

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Первые участники реновации из района Зюзино переедут в новые дома в октябре, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"В октябре в Зюзино начнется первый переезд по реновации. 450 человек въедут в новостройку на Малой Юшуньской улице", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр города добавил, что до конца года планируется начать заселение еще трех домов в этом районе.

В Зюзино параллельно идет программа комплексного благоустройства. Запланирована также реконструкция поликлиники на улице Каховка и строительство 24 социальных объектов, в числе которых школа, детский сад, музыкальная школа, спортивный комплекс с бассейном.

До конца года в районе планируют открыть станцию Большой кольцевой линии метро "Зюзино".