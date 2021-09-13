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В кварталах реновации в Москве появятся зарядки для электромобилей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В подземных паркингах и во дворах реновационных кварталов планируется устанавливать зарядные станции для электромобилей, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в понедельник.

"Разрабатывается норматив для установки зарядных станций для электромобилей во дворах и на подземных паркингах жилых домов, возводимых по программе реновации", - сказал Загрутдинов.

По его словам, помимо автомобилей станции смогут обслуживать электровелосипеды, моноколеса, самокаты, скутеры и другой электротранспорт.

"Крупную технику можно будет оставлять для зарядки на ночь. Однако по предварительным расчетам, точки быстрой зарядки, установленные во дворе, способны будут полностью зарядить электромобиль приблизительно за 120 минут", - сказал глава департамента.

Загрутдтнов отметил, что такие планы обусловлены увеличением количества электротранспорта в Москве и, как следствие, возросшим спросом на зарядные станции шаговой доступности от жилья.

Глава департамента напомнил, что еще в 2018 году разработан перечень требований к IT-инфраструктуре строящихся зданий и дворовых территорий - "Смарт-Стандарт 1.0". Этот стандарт обеспечивают необходимые условия для размещения зарядных станций для электромобилей.

Москва

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