Заболеваемость COVID в Москве держится примерно на одном уровне третий день подряд

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Около 3,4 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве за последние сутки, третий день подряд в столице выявляют более 3 тыс. инфицированных, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние 24 часа в Москве обнаружили 3 387 инфицированных. Накануне сообщалось о выявлении 3 275 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость в городе держится примерно на одном уровне третий день подряд. По сравнению с предшествующим днем показатель незначительно увеличился: на 112 случаев или более чем на 3%.

За сутки коронавирус привел к смерти 61 человека. С начала пандемии скончались 28 790 москвичей.

Выздоровели за сутки 1 560 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 483 976 человек.

Накануне сообщалось о 1 213 выписанных и 59 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 27 сентября составляет 1 624 377.

23 июля мэр города Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеялись на дальнейшее улучшение ситуации, и оно произошло: 13 августа из-за уменьшения объемов госпитализации пациентов с коронавирусом в столице отменили ряд ограничений.

Однако со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве начала расти.

22 сентября заместитель мэра города Анастасия Ракова заявила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 составил 24%, а число госпитализаций увеличилось на 15%. Причиной власти считают наступление осеннего сезона, для которого характерны подъем заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач, возобновлением школьных занятий.

Ракова сообщила, что для лечения пациентов с коронавирусом в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, власти Москвы пока не планируют вводить ограничения, однако в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также обязательного перевода не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы.