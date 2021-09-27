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В России COVID-19 диагностировали еще у 22 236 человек

В России COVID-19 диагностировали еще у 22 236 человек
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 22 236 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

В стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом, хотя данные понедельника немного ниже значений на утро воскресенья: накануне сообщалось о 22 498 случаях. Наибольшее число заболевших в Москве - 3 387, в Санкт-Петербурге - 1 527 и в Московской области - 1 330 новых случаев.

Еще 581 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Самарской области, 541 - в Воронежской области, 538 - в Нижегородской области, 528 - в Свердловской области, 485 - в Ростовской области, 471 - в Пермском крае, по 374 диагноза в Башкирии, Челябинской области. 373 - в Иркутской области, 364 - в Омской области.

По 352 новых пациента в Крыму, Красноярском крае, 350 - в Ставропольском крае, по 348 - в Оренбургской, Волгоградской областях, 312 - в Ульяновской области, 302 - в Саратовской области, 283 - в Хабаровском крае, 277 - в Архангельской области, 247 - в Алтайском крае, 245 - в Пензенской области, 244 - в Вологодской области, 238 - в Калининградской области, 235 - в Ленинградской области, 231 - в Удмуртии, 230 - в Тюменской области, 227 - в Коми, 222 - в Краснодарском крае, 220 - в Тверской области, 217 - в Липецкой области, 213 - в Приморском крае, 201 - в Курской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Впервые с 20 сентября количество летальных исходов, зарегистрированных за сутки, оказалось меньше 800: скончались 779 пациентов. Больше всего случаев смерти заболевших в Москве - 61, в Петербурге - 55, в Свердловской области - 39.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 443 тыс. 149 случаев коронавирусной инфекции, 204 679 умерших и 6 млн 618 тыс. 117 выписанных, в том числе 13 513 выписаны за последние сутки.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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