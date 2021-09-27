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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания, сообщил в понедельник руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно", - сказал Немерюк журналистам.

Глава департамента добавил, что в столице с 2020 года ведут работу по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания, она не останавливалась. Кафе, рестораны и магазины проверяют мобильные группы.

Санкции за нарушения мер профилактики COVID-19 предусматривают штраф до 1 млн руб. и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

22 сентября заместитель мэра города Анастасия Ракова заявила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 составил 24%, а число госпитализаций увеличилось на 15%. Причиной власти считают наступление осеннего сезона, для которого характерны подъем заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач, возобновлением школьных занятий.

Ракова сообщила, что для лечения пациентов с коронавирусом в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Алексей Немерюк Москва Коронавирус

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