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Депутату Мосгордумы от КПРФ Енгалычевой грозит до 30 суток ареста

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Депутата столичного парламента от КПРФ Екатерину Енгалычеву могут арестовать на срок до 30 суток за организацию несанкционированных мероприятий, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.

"На Екатерину составлено два протокола - оба по 20.2, ч.2 - организация несанкционированного мероприятия 20 сентября (первый протокол) и 25 сентября (второй). Они квалифицированы, как повторное правонарушение - 20.2, ч.8. Ей грозит до 30 суток ареста", - сказал Попов.

Он также добавил, что ранее на Енгалычеву был выписан протокол за участие в несанкционированной акции 23 января, где она, по словам Попова, присутствовала как аккредитованный журналист.

Ранее пресс-секретарь КПРФ в Мосгордуме сообщил "Интерфаксу", что Енгалычева задержана в Тверском ОВД при ознакомлении с протоколами.

В московском главке МВД "Интерфаксу" подтвердили, что в отношении Енгалычевой составлен протокол об административном правонарушении.

"Полицейскими установлена гражданка Енгалычева, депутат Московской городской Думы от фракции КПРФ, которая при проведении публичных мероприятий неоднократно совершала административные правонарушения. В территориальное подразделение органа внутренних дел по повестке не явилась. В настоящее время Енгалычева доставлена в Тверской районный суд для рассмотрения составленных административных материалов", - говорится в сообщении полиции.

В главке отметили, что сотрудники московской полиции продолжают розыск людей, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях в Москве в сентябре 2021 года.

КПРФ Москва Мосгордума Екатерина Енгалычева Никита Попов

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