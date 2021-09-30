КПРФ сообщила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева задержана при ознакомлении с протоколами, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.

"Екатерина Енгалычева задержана в Тверском ОВД при ознакомлении с протоколами. Сейчас ее в сопровождении конвоя доставляют в Тверской суд Москвы", - сказал Попов.

Он отметил, что ей вменяют организацию несанкционированных мероприятий 20 и 25 сентября.

"Интерфакс" не располагает комментариями полиции в связи со сложившейся ситуацией.

Накануне КПРФ сообщила об аресте своего юриста Мухамеда Биджева на 10 суток за организацию несанкционированного мероприятия 20 сентября.