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КПРФ сообщила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой

КПРФ сообщила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева задержана при ознакомлении с протоколами, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.

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"Екатерина Енгалычева задержана в Тверском ОВД при ознакомлении с протоколами. Сейчас ее в сопровождении конвоя доставляют в Тверской суд Москвы", - сказал Попов.

Он отметил, что ей вменяют организацию несанкционированных мероприятий 20 и 25 сентября.

"Интерфакс" не располагает комментариями полиции в связи со сложившейся ситуацией.

Накануне КПРФ сообщила об аресте своего юриста Мухамеда Биджева на 10 суток за организацию несанкционированного мероприятия 20 сентября.

КПРФ Екатерина Енгалычева Москва

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