КПРФ сообщила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева задержана при ознакомлении с протоколами, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.
"Екатерина Енгалычева задержана в Тверском ОВД при ознакомлении с протоколами. Сейчас ее в сопровождении конвоя доставляют в Тверской суд Москвы", - сказал Попов.
Он отметил, что ей вменяют организацию несанкционированных мероприятий 20 и 25 сентября.
"Интерфакс" не располагает комментариями полиции в связи со сложившейся ситуацией.
Накануне КПРФ сообщила об аресте своего юриста Мухамеда Биджева на 10 суток за организацию несанкционированного мероприятия 20 сентября.