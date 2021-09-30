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Суд над депутатом Мосгордумы Енгалычевой пройдет 4 октября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Заседание суда над депутатом столичного парламента Екатериной Енгалычевой (КПРФ) по протоколам об организации несанкционированных акций состоится 4 октября, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.

"Енгалычеву отпустили до понедельника. Суд по двум протоколам, состоится в понедельник 4 октября в 9:30 и в 10:00 утра", - сказал Попов.

Ранее пресс-секретарь КПРФ в Мосгордуме сообщил "Интерфаксу", что Енгалычева задержана в Тверском ОВД при ознакомлении с протоколами. По его словам, на депутата составлено два протокола по статье 20.2 ч. 2 за организацию несанкционированных мероприятий 20 и 25 сентября. Ей грозит до 30 суток ареста.

В московском главке МВД "Интерфаксу" подтвердили, что в отношении Енгалычевой составлен протокол об административном правонарушении.

Там отметили, что сотрудники московской полиции продолжают работать над выявлением и задержанием лиц, призывавших участвовать в несанкционированных акциях в сентябре, а также причастных к их организации и участвовавших в них.

КПРФ Екатерина Енгалычева Мосгордума

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