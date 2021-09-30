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Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Комфортная погода, при которой можно разглядеть все краски осени, ожидает жителей столичного региона в ближайшие выходные и первую рабочую неделю октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На выходные прогнозируется вполне комфортная погода, примерно на 1-2 градуса выше нормы", - сказал Вильфанд в четверг "Интерфаксу".

По его словам, погоду в ближайшие дни в Москве и Подмосковье будет определять "мощный антициклон", в связи с чем осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями, и "солнце будет ощущаться".

"Такая погода сохранится достаточно долго, и в начале следующей недели, температура будет потихоньку приближаться к 15 градусам. Это комфортная, симпатичная октябрьская погода, когда нет ветра, нет осадков и можно при солнечных лучах наслаждаться золотой осенью, когда при солнечном свете будет видна вся палитра красок", - добавил Вильфанд.

Он сказал, что в ближайшие выходные дни в Москве и Подмосковье в ночные часы прогнозируется до 3-4 градусов тепла, днем +10...+12, по области - до 14 тепла.

Ранее в среду Гидрометцентр сообщил, что в столицу приходит запоздалое бабье лето.

"В этом году классическая схема (бабьего лета) не получилась в чистом виде. Однако в завершающие дни в столичном регионе установилась антициклональная погода. В Москве и Московской области после прохладных ночей воздух еще может неплохо, по осенним меркам, прогреться. (...) Замечательно, что в этом году запоздалое бабье лето совпало с прекрасной порой золотой осени", - говорилось в сообщении на сайте метеорологического ведомства.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва

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