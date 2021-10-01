Власти Москвы заверили, что все онкобольные обеспечены необходимыми лекарствами

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В столице есть все необходимые лекарства для пациентов с онкологией, граждане полностью ими обеспечены, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы в пятницу.

"Все онкологические пациенты обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, как из списка жизненно-важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), так и сверх него", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лекарственное обеспечение онкологических пациентов осуществляется в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Москве. При наличии медицинских показаний пациент обеспечивается всеми необходимыми препаратами, также определяется тактика лечения.

Также в пресс-службе добавили, что с начала 2022 года в Москве планируется проведение наблюдательного исследования эффективности новых препаратов, что позволит сформировать клиническую базу по новым лекарствам и гарантировать, что все онкобольные будут ими обеспечены.

Таким образом, в мэрии опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в Москве онкобольные пациенты не могут получить жизненно важные лекарственные препараты. В частности, в СМИ были приведены фрагменты письма фонда "Вместе против рака", в которых говорилось об отсутствии ряда важных химиотерапевтических препаратов, которые включены в список жизненно необходимых и важнейших, о невозможности получить препараты, не входящие в программу, и об отличии московской модели оплаты помощи от федеральной.