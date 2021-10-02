В Москве предупредили о звонках мошенников с предложением привязать QR-код к соцкартам

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Московские власти предостерегли граждан от действий мошенников, которые по телефону предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к социальным или банковским картам.

"QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, прошедшего вакцинацию", - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Она отмечает, что сотрудники департамента и поликлиник не звонят гражданам с предложением привязать код к картам, такие звонки совершают мошенники.

Ранее в СМИ появилась информация о звонках гражданам с предложением привязать QR-код о прохождении вакцинации к социальной или банковской карте, назвав их данные. После этого с карт списывались денежные средства.