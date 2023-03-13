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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Сбер предупредил о новом сценарии мошенников с угрозой обвинений в госизмене

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Сбербанке рассказали, что появился новый вид мошенничества, когда клиента банка пугают угрозой возбуждения против него уголовного дела о госизмене за денежные переводы в пользу армии Украины.

"Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе банка.

В дальнейшем мошенники представляются "службой безопасности банка" и вынуждают клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить "сотрудника" банка, якобы укравшего персональные данные клиента.

По словам зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, "подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии".

"Такие звонки могут поступать только от злоумышленников, поэтому призываем граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками", - сказал Кузнецов через пресс-службу.

Кроме того, в Сбере рекомендовали гражданам дополнительно подключить уведомления о банковских операциях и следить за их историей, чтобы полностью контролировать собственный счет.

Сбербанк ВСУ ФСБ Украина Станислав Кузнецов
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